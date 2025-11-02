Réalité – Festival QPN – Quinzaine Photographique Nantaise Nantes Centre et Quartiers Nantes

Gratuit : oui Tout public

du 26 septembre au 2 novembre 202514 lieux – 21 expositions Après « Illusion » en 2024, la QPN poursuit la réflexion, avec la thématique « Réalité ».Illusion et réalité, un rapprochement des contraires ? Ces notions qui semblent parfaitement antithétiques trouvent cependant à s’inscrire dans une continuité de questionnements. Comment appréhender au plus juste le réel, en livrer une représentation fidèle et partager sans trahir, ce qui a été perçu ? Sur la ligne de crête, entre l’adret et l’ubac, un cheminement s’esquisse, à la vue des deux versants ! Lieux des expositions à Nantes :- L’Atelier, 1 rue Châteaubriand- Jardin du Passage Sainte-Croix, 4 place Sainte-Croix- Ateliers de la Ville en Bois, 21 rue de la Ville en Bois- Espace 18, 18 rue Scribe- Galerie Mostra, 41 rue Léon Jamin- Passage Sainte-Croix, 9 rue de la Bâclerie – La Générale, maison du projet de la caserne Mellinet, 31 rue Gabrielle le Pan de Ligny- Centre Claude Cahun, 45 rue de Richebourg- Galerie Gaïa, 4 rue Fénelon- Maison régionale de l’architecture, 28 rue Fouré- Atelier argentique, 19 chaussée de la Madeleine + 3 galeries hors Nantes :- Galerie l’Entre 2 Ponts (à la Chapelle Basse Mer)- Galerie Hasy (au Pouliguen)- Galerie Ar Men Du (à St-Nazaire) Détail du programme sur festival-qpn.com

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.festival-qpn.com/