Réalité virtuelle à la Médiathèque Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Réalité virtuelle à la Médiathèque Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire jeudi 19 février 2026.
Réalité virtuelle à la Médiathèque Biblio’fil
Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:30:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
Date(s) :
2026-02-19
Venez vivre une expérience immersive avec le casque de réalité virtuelle.
Entrez dans un monde parallèle pour une expérience unique !
Selon les séances, vous pourrez tester le casque PlayStationVR ou bien le casque Oculus Quest 2.
A partir de 12 ans (l’inscription et la participation des enfants de moins de 12 ans se fait sous l’entière responsabilité de leurs parents).
Gratuit, inscription conseillée. .
Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an immersive experience with the virtual reality headset.
L’événement Réalité virtuelle à la Médiathèque Biblio’fil Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis