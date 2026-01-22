Réalité virtuelle à la Médiathèque Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Réalité virtuelle à la Médiathèque Biblio’fil

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:30:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Venez vivre une expérience immersive avec le casque de réalité virtuelle.

Entrez dans un monde parallèle pour une expérience unique !

Selon les séances, vous pourrez tester le casque PlayStationVR ou bien le casque Oculus Quest 2.

A partir de 12 ans (l’inscription et la participation des enfants de moins de 12 ans se fait sous l’entière responsabilité de leurs parents).

Gratuit, inscription conseillée. .

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an immersive experience with the virtual reality headset.

L’événement Réalité virtuelle à la Médiathèque Biblio’fil Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis