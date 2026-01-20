RÉALITÉ VIRTUELLE À LA MEDIATHEQUE Moulins-sur-Céphons

RÉALITÉ VIRTUELLE À LA MEDIATHEQUE

RÉALITÉ VIRTUELLE À LA MEDIATHEQUE !

La réalité virtuelle arrive à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons !

Du 4 février au 14 mars 2026, venez profiter des casques de réalité virtuelle ; vous aurez le choix entre six films documentaires pour vous immerger dans différents univers et voyager à travers le monde ! Une expérience immersive à ne pas manquer !

Un service gratuit mis à disposition par la bibliothèque départementale de l’Indre et le département de l’Indre.

Pour les adultes et les enfants de plus de 13 ans.

Entrée libre et gratuite ; à tester aux jours et horaires d’ouverture de la médiathèque le mercredi de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.

Renseignements par téléphone au 09 67 39 46 15 ou par mail à mediathequemoulinssurcephons@gmail.com .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15 mediathequemoulinssurcephons@gmail.com

