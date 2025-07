Réalité virtuelle à la médiathèque Valady

mercredi 9 juillet 2025.

Réalité virtuelle à la médiathèque

Nuces Valady Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-09

Venez découvrir en famille la réalité virtuelle.

Volez comme un aigle, partez à l’aventure en canoë ou frappez en rythme sur des musiques entrainantes..

Animation gratuite, à faire en famille à la médiathèque à Nuces. Sur réservation au 05 65 47 56 76 ou mediatheque@valady.fr.

Durée 30 à 45 min environ. .

Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 56 76 mediatheque@valady.fr

English :

Come and discover virtual reality with your family.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die virtuelle Realität.

Italiano :

Venite a scoprire la realtà virtuale con la vostra famiglia.

Espanol :

Ven a descubrir la realidad virtual con tu familia.

L’événement Réalité virtuelle à la médiathèque Valady a été mis à jour le 2025-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)