Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-25

La Micro-Folie s’invite dans les nouveaux locaux de

l’EPN pour vous proposer un temps dédiée à la Réalité Virtuelle. Immergez-vous dans l’univers de célèbres artistes grâce au dessin en réalité augmentée, découvrez leurs oeuvres et plongez dans leurs décors.

à partir de 13 ans. Gratuit .

2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

English : Réalité Virtuelle avec la Micro-Folie

Virtual Reality with Micro-Folie

