Réalité Virtuelle avec la Micro-Folie Pont-l'Évêque
2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
2026-02-25 14:00:00
2026-03-25
2026-02-25 2026-03-25
La Micro-Folie s’invite dans les nouveaux locaux de
l’EPN pour vous proposer un temps dédiée à la Réalité Virtuelle. Immergez-vous dans l’univers de célèbres artistes grâce au dessin en réalité augmentée, découvrez leurs oeuvres et plongez dans leurs décors.
à partir de 13 ans. Gratuit .
2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Réalité Virtuelle avec la Micro-Folie
Virtual Reality with Micro-Folie
