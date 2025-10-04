Réalité virtuelle avec SVA Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Réalité virtuelle avec SVA Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier

à partir de 8 ans

Osez l’immersion en bibliothèque grâce à la réalité virtuelle !

Vous pourrez vous aventurer au côté de Quill, la souris, dans une bibliothèque magique avec le jeu Moss & Moss : Book 2 ! Et pour les plus curieux, mesurez-vous aux énigmes de The Room A Dark Matter, dans une ambiance mystique qui brouille la frontière entre réalité et illusion.

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Parking devant le bâtiment

Arrêts de bus à proximité

