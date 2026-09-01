Réalité virtuelle – Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Réalité virtuelle – Biblio’fil

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-10-10 15:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-09 2027-01-16

Venez vivre une expérience immersive avec un casque de réalité virtuelle dans les bibliothèques et médiathèques du réseau Bibliofil.

Entrez dans un monde parallèle pour une expérience unique !

Selon les séances, vous pourrez tester le casque PlayStationVR ou bien le casque Oculus Quest 2 ou encore « la bombe à désamorcer » avec l’Espace Multimédia.

À partir de 12 ans (l’inscription et la participation des enfants de moins de 12 ans se fait sous l’entière responsabilité de leurs parents).

Gratuit sur inscription. .

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

Come enjoy an immersive experience with a virtual reality headset at the libraries and media centers in the Bibliofil network.

L’événement Réalité virtuelle – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis