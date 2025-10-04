Réalité virtuelle Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Enfilez le casque Meta Quest 2 et laissez-vous transporter dans une autre réalité pour une expérience immersive inoubliable !

Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône place de l’hotel de ville 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.bm-chalon.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeChalonsurSaone/

Pixabay