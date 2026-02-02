Réalité virtuelle Bibliothèque-ludothèque Dax
mercredi 11 février 2026
Réalité virtuelle
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Plongez dans d’autres univers grâce à un casque de réalité virtuelle.
Des expériences immersives à ne pas manquer.
À partir de 12 ans, sans inscription. .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
