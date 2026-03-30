Réalité virtuelle Bibliothèque-ludothèque Dax

Réalité virtuelle

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Plongez dans d’autres univers grâce à un casque de réalité virtuelle. Des expériences immersives à ne pas manquer.

À partir de 12 ans, sans inscription. .

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr

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English : Réalité virtuelle

L’événement Réalité virtuelle Dax a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax