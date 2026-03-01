Réalité Virtuelle, Dolphin Man La Distylerie Luçon
Réalité Virtuelle, Dolphin Man La Distylerie Luçon samedi 7 mars 2026.
Réalité Virtuelle, Dolphin Man
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:10:00
Date(s) :
2026-03-07
Un voyage sensoriel dans les profondeurs marines en compagnie des dauphins et cachalots !
Grâce à ARTE, profitez d’une expérience sensorielle unique et plongez au cœur de l’univers de l’apnée en compagnie de trois grands noms de la discipline ! Une descente vertigineuse dans les profondeurs marines et un moment suspendu en compagnie de dauphins et cachalots vous attendent à la Micro-Folie !
Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .
Créneau de 20 minutes par personne.
L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sensory voyage into the depths of the sea in the company of dolphins and sperm whales!
L’événement Réalité Virtuelle, Dolphin Man Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud