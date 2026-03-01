Réalité Virtuelle, Dolphin Man La Distylerie Luçon

Réalité Virtuelle, Dolphin Man

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 12:10:00

2026-03-07

Un voyage sensoriel dans les profondeurs marines en compagnie des dauphins et cachalots !

Grâce à ARTE, profitez d’une expérience sensorielle unique et plongez au cœur de l’univers de l’apnée en compagnie de trois grands noms de la discipline ! Une descente vertigineuse dans les profondeurs marines et un moment suspendu en compagnie de dauphins et cachalots vous attendent à la Micro-Folie !

Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .

Créneau de 20 minutes par personne.

L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

A sensory voyage into the depths of the sea in the company of dolphins and sperm whales!

