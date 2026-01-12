Réalité virtuelle Centre de Découverte du Moyen Âge Égletons

Réalité virtuelle Centre de Découverte du Moyen Âge Égletons mercredi 14 janvier 2026.

Centre de Découverte du Moyen Âge 2 Avenue d'Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-14
fin : 2026-02-11

2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25

Vivez des expériences immersives uniques avec la Réalité Virtuelle de la Micro-Folie ou laissez-vous tenter par notre catalogue de jeux.   .

Centre de Découverte du Moyen Âge 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66 

