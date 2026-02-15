Réalité Virtuelle, En tête à tête avec la Joconde La Distylerie Luçon

Réalité Virtuelle, En tête à tête avec la Joconde

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

2026-04-04

Une expérience immersive proposée par le musée du Louvre.

Laissez-vous conter tous les secrets du célèbre chef d’œuvre de Léonard de Vinci !

Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .

Créneau de 15 minutes par personne.

L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.

English :

An immersive experience offered by the Musée du Louvre.

