Réalité virtuelle et jeux en folie

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Manettes en mains, essayez-vous à certains des jeux les plus populaires de l’univers de la réalité virtuelle. Testez en musique votre habilité à Beat Saber. Voyagez à travers le monde et familiarisez-vous avec bien d’autres jeux !

Tout public.

Réservation obligatoire, 6 places uniquement. .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com

English :

With controllers in hand, try your hand at some of the most popular games in the world of virtual reality. Test your musical skills in Beat Saber. Travel the world and get to grips with many other games!

German :

Mit dem Controller in der Hand können Sie einige der beliebtesten Spiele in der Welt der virtuellen Realität ausprobieren. Testen Sie Ihre Fähigkeiten mit Musik in Beat Saber. Reisen Sie durch die Welt und lernen Sie viele weitere Spiele kennen!

Italiano :

Mettetevi alla prova con alcuni dei giochi più popolari nel mondo della realtà virtuale. Mettete alla prova le vostre abilità di Beat Saber a suon di musica. Viaggiate in tutto il mondo e provate un’infinità di altri giochi!

Espanol :

Ponte a prueba con algunos de los juegos más populares del mundo de la realidad virtual. Pon a prueba tus habilidades con el Beat Saber al ritmo de la música. Viaja por el mundo y familiarízate con un montón de juegos más

