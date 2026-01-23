Réalité virtuelle et jeux vidéo, immersion dans l’Océan Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 7 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Grâce au jeu vidéo Abzû et aux casques de réalité virtuelle projetés sur grand écran, vous faites venir l’Océan à Rennes pour le contempler et l’explorer à votre rythme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



