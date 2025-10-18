Réalité virtuelle immersive: Notre-Dame de Paris dans le passé Micro-folie de Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie

Dès 12 ans

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Visite Notre-Dame en immersion totale dans le passé tout en étant à Roissy-en-Brie !

Paris Musées et Ubisoft proposent une visite en réalité virtuelle chargée d’émotion. Le visiteur se trouve transporté à différents endroits du monument : de la nef au balcon, du parvis au toit et jusque dans les airs, porté par le son du célèbre orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale.

Micro-folie de Roissy-en-Brie Ferme d’Ayau 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 43 15 10 https://www.roissyenbrie77.fr/mes-loisirs/micro-folie/ Le dispositif Micro-folie est une initiative du ministère de la Culture, coordonnée par La Villette en lien avec douze établissements fondateurs. Il s’agit de l’installation de lieux innovants qui offrent un accès unique et ludique aux trésors culturels du monde entier grâce à une programmation variée. La Micro-Folie de Roissy-en-Brie est un équipement municipal ouvert depuis décembre 2024. Situé en face de la médiathèque Aimé-Césaire

A 5 minutes à pied de la Gare de Roissy-en-Brie (RER E)

Entrée par l’Avenue Maurice de Vlaminck ou par le Parc de Sources

