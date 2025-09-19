Réalité virtuelle Médiathèque Benoite Boulard Le Port

Réalité virtuelle Vendredi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Benoite Boulard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Venez découvrir l’histoire de la Commune de Le Port du 16 Septembre au 19 Septembre à la Médiathèque Benoite Boulard de 10h à 17h30 les mardi, mercredi et vendredi et de 12h à 17h30 le jeudi.

C’est une expérience immersive en réalité virtuelle.

Au plaisir !

Médiathèque Benoite Boulard Médiathèque Benoite Boulard, 97420 Le Port 97420 La Réunion

Le Port