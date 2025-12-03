Réalité virtuelle Micro-Folie Guéret Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Réalité virtuelle Micro-Folie Guéret

Réalité virtuelle Micro-Folie Guéret Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 3 décembre 2025.

Réalité virtuelle Micro-Folie Guéret

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

La Micro-Folie Guéret dispose d’un espace de Réalité Virtuelle qui vous propose une sélection de courts contenus immersifs à 360°.
Une expérience unique qui permet de s’évader ou de vivre une expérimentation en immersion totale.
Cette expérience est réservée au plus de 13 ans.
En décembre, retrouvez-vous au coeur de villages et de villes du Grand-Est et/ou embarquez avec le père Noël pour sa tournée.   .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11  microfolie@ville-gueret.fr

English : Réalité virtuelle Micro-Folie Guéret

L’événement Réalité virtuelle Micro-Folie Guéret Guéret a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grand Guéret