Réalité Virtuelle Micro-Folie Guéret Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

La Micro-Folie Guéret dispose d’un espace de Réalité Virtuelle qui vous propose une sélection de courts contenus immersifs à 360°.

Une expérience unique qui permet de s’évader ou de vivre une expérimentation en immersion totale.

Cette expérience est réservée au plus de 13 ans.

En décembre, retrouvez vous au cœur de villages et de villes du Grand-Est et/ou embarquez avec le père Noël pour sa tournée.

Mercredis 03/12 et 10/12 de 15h à 17h30, vendredi 05/12 de 15h à 17h30 et vendredi 12/12 de 14h à 17h .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

