Réalité virtuelle : Notre-Dame de Paris Micro-Folie de Coulommiers Coulommiers

Réalité virtuelle : Notre-Dame de Paris Dimanche 21 septembre, 14h00 Micro-Folie de Coulommiers Seine-et-Marne

Dès 10 ans – Entrée libre

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez au cœur de Notre-Dame grâce à la réalité virtuelle ! Une expérience immersive et interactive pour explorer son histoire et son architecture comme si vous y étiez.

Micro-Folie de Coulommiers 1 Rue des Templiers 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 75 39 89 https://www.coulommiers.fr/loisirs/culture/micro-folie/ https://m.facebook.com/jaimecoulommiers/events/?locale=fr_FR Une Micro-Folie est un musée numérique donnant accès aux œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux mais aussi de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, de l’Opéra national de Paris ou encore du Festival d’Avignon. En plus du musée numérique, vous y découvrirez un espace de réalité virtuelle, une ludothèque, des spectacles, des ateliers et un espace de convivialité.

Toutes ces activités sont proposées afin de favoriser les échanges et rencontres entre les artistes et les habitants. Implantée au cœur du quartier des Templiers, la Micro-Folie permet la promotion de toutes les formes artistiques, en direction de tous les publics. Cet équipement culturel vient renforcer l’attractivité de la Commanderie des Templiers, classée au titre des Monuments Historiques. Parking à proximité, Accessible en bus (ligne B, arrêt « Commanderie »)

