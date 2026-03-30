Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez tester 2 applications qui vous permettent de dessiner ou graffer en réalité virtuelle.

Dès 13 ans. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer

L’événement Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret