Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret samedi 25 avril 2026.
Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez tester 2 applications qui vous permettent de dessiner ou graffer en réalité virtuelle.
Dès 13 ans. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer
L’événement Réalité virtuelle Open Brush 3D painting ou Vandalizer Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
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