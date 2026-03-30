Réalité Virtuelle Paris Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Réalité Virtuelle Paris Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 29 avril 2026.
Réalité Virtuelle Paris
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
La Micro-Folie Guéret dispose d’un espace de Réalité Virtuelle qui vous propose une sélection de courts contenus immersifs à 360°.
Une expérience unique qui permet de s’évader ou de vivre une expérimentation en immersion totale.
Cette expérience est réservée au plus de 13 ans.
Paris vu d’en haut, comme si on était un oiseau ! Découvrez la capitale et ses monuments
phares. Un film 360° de Air Pano, puis une vidéo en 180° de Google Earth durée 4 et 9 min. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : Réalité Virtuelle Paris
L’événement Réalité Virtuelle Paris Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
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