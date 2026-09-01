Réalité Virtuelle Pays de la Loire Micro-Folie Guéret – Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Réalité Virtuelle Pays de la Loire

Micro-Folie Guéret – Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :

2026-09-23

La Micro-Folie Guéret dispose d’un espace de Réalité Virtuelle qui vous propose une sélection de courts contenus immersifs à 360°.

Une expérience unique qui permet de s’évader ou de vivre une expérimentation en immersion totale.

Cette expérience est réservée au plus de 13 ans.

En ce mois de septembre, découvrons la ville de Nantes via 5 lieux incontournables et / ou le château de Brissac, château le plus haut de France. .

Micro-Folie Guéret – Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

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English : Réalité Virtuelle Pays de la Loire

L’événement Réalité Virtuelle Pays de la Loire Guéret a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Grand Guéret