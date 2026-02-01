Réalité Virtuelle, séquences découvertes Animation Micro-Folie Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers
Réalité Virtuelle, séquences découvertes Animation Micro-Folie Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers mercredi 1 juillet 2026.
Réalité Virtuelle, séquences découvertes Animation Micro-Folie
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02
Prenez le temps d’une immersion dans les œuvres de grands peintres, témoins des grands moments de l’histoire, et partez aussi à la rencontre des arts vivants. Toutes les demi-heures entre 14h et 17h30, profitez de 2 créneaux disponibles par demi-heure, pour tester l’art en réalité virtuelle.
Tous publics. Gratuit. Inauguration le vendredi 27 juin à 18h.
Tous publics, dès 12 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV MFBA Musée de la Faïence et des Beaux-Arts .
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Réalité Virtuelle, séquences découvertes Animation Micro-Folie
L’événement Réalité Virtuelle, séquences découvertes Animation Micro-Folie Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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