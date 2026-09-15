Informations pratiques

Pontarlier

Réalité Virtuelle – Spécial Halloween

RDC de la médiathèque municipale Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Organisé par la Médiathèque Municipal de Pontarlier.

Venez vivre l’horreur en réalité virtuelle ! Frissons garantis ! À partir de 14 ans. Entrée libre. .

RDC de la médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.fr

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English : Réalité Virtuelle – Spécial Halloween

L’événement Réalité Virtuelle – Spécial Halloween Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS