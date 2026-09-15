Réalité Virtuelle – Spécial Halloween Pontarlier
samedi 31 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Réalité Virtuelle – Spécial Halloween
RDC de la médiathèque municipale Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Organisé par la Médiathèque Municipal de Pontarlier.
Venez vivre l’horreur en réalité virtuelle ! Frissons garantis ! À partir de 14 ans. Entrée libre. .
RDC de la médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.fr
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English : Réalité Virtuelle – Spécial Halloween
L’événement Réalité Virtuelle – Spécial Halloween Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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