Réalités caniculaires Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Réalités caniculaires Muséum d’Histoire Naturelle Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit dans la limite des places disponibles Grand public

Conférence avec Géraldine Molina, Chargée de recherche Cnrs, au laboratoire ESO UMR 6590, sur les liens entre climat, espaces et sociétés. Chaleur, îlot de chaleur, pic de chaleur, vague de chaleur, canicule, vulnérabilité(s), adaptations… Des mots pour parler des phénomènes de plus en plus fréquents, intenses, prolongés. Des mots forts de sens qui résonnent avec une diversité de vécus, selon nos profils, notre âge, nos ressources, nos logements, les quartiers que nous habitons. Que recouvrent ces « réalités caniculaires » pour les habitants que nous sommes ? Comment les percevons-nous, les vivons-nous ? Une enquête de grande ampleur, auprès de 1 300 habitants de la ville de Nantes, a été réalisée par le Cnrs en partenariat avec Nantes métropole. L’objectif : connaître leurs vécus face aux fortes chaleurs. Géraldine Molina, co-autrice du rapport d’enquête, sera avec nous pour échanger sur nos questionnements. Au cours de cette soirée, ponctuée des textes rédigés dans la cadre de nos ateliers « fictions caniculaires », nous explorerons les représentations des vagues de chaleur, nous aborderons les questions des inégalités socio-spatiales, mais aussi les notions « d’espace refuge » et les préconisations issues du rapport. » Les partenaires de ce projet : TACTISS – Nantes Futurable – Alizée GAU (autrice) – Laboratoire ESO, UMR 6590 Projet soutenu par Nantes métropole

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://www.echosciences-nantesmetropole.fr/evenements/realites-caniculaires