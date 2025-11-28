REALO – LE SUCRE Lyon
REALO – LE SUCRE Lyon vendredi 28 novembre 2025.
REALO Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.
« C’est la musique qui parle »- Les mineurs de moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)
LE SUCRE 50 QUAI RAMBAUD 69002 Lyon 69