Reaps chourcoute Vergt

Reaps chourcoute

Club house rugby Vergt Dordogne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Repas Choucroute

crépinette/gratin pour ceux qui n’aiment pas (à signaler à la réservation

réservation avant le 22/11

Club house rugby Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 39 71 16

English : Reaps chourcoute

Sauerkraut meal

crépinette/gratin for those who don’t like it (please advise when booking)

booking before 22/11

German : Reaps chourcoute

Mahlzeit Sauerkraut

crépinette/Gratin für diejenigen, die es nicht mögen (bitte bei der Reservierung angeben

reservierung vor dem 22.11

Italiano :

Pasto di crauti

crépinette/gratin per chi non lo gradisce (si prega di comunicarlo al momento della prenotazione)

prenotazione entro il 22/11

Espanol : Reaps chourcoute

Comida de chucrut

crépinette/gratin para los que no les gusta (por favor avisar al reservar)

reserva antes del 22/11

