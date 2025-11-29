Reaps chourcoute Vergt
Reaps chourcoute Vergt samedi 29 novembre 2025.
Reaps chourcoute
Club house rugby Vergt Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Repas Choucroute
crépinette/gratin pour ceux qui n’aiment pas (à signaler à la réservation
réservation avant le 22/11
Club house rugby Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 39 71 16
English : Reaps chourcoute
Sauerkraut meal
crépinette/gratin for those who don’t like it (please advise when booking)
booking before 22/11
German : Reaps chourcoute
Mahlzeit Sauerkraut
crépinette/Gratin für diejenigen, die es nicht mögen (bitte bei der Reservierung angeben
reservierung vor dem 22.11
Italiano :
Pasto di crauti
crépinette/gratin per chi non lo gradisce (si prega di comunicarlo al momento della prenotazione)
prenotazione entro il 22/11
Espanol : Reaps chourcoute
Comida de chucrut
crépinette/gratin para los que no les gusta (por favor avisar al reservar)
reserva antes del 22/11
L’événement Reaps chourcoute Vergt a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux