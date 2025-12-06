Réattu Réinventé Musée Réattu Arles

Réattu Réinventé

Du 06/12/2025 au 29/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 17h.

Horaires de dernière entrée le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends à 16h30. Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles Bouches-du-Rhône

À l’occasion de l’écriture du Projet Scientifique et Culturel, les équipes du musée ont pris le temps de réfléchir à ce qui fait son identité propre, aux forces, aux lacunes des collections, aux perspectives qui seront tracées pour les années à venir.

Des questions stratégiques se sont alors posées quelle trame adopter pour le parcours permanent ? Quelles orientations prendre pour les futures acquisitions et les restaurations ? Quels sujets aborder pour les prochaines expositions ? Et, surtout, quel rôle le musée doit-il jouer dans l’écosystème culturel et artistique arlésien, toujours plus riche et diversifié ? Privilégiant toujours l’approche expérimentale, le musée se réinvente donc aujourd’hui sous la forme d’un accrochage spécial qui vient réaffirmer, en près de 100 artistes et 300 œuvres, son statut de musée d’art de la Ville d’Arles, sensible à son héritage patrimonial tout en restant ouvert aux formes les plus variées de création artistique.



Le nouveau parcours ne suit plus une trajectoire chronologique allant de l’art ancien à l’art contemporain, mais une logique thématique, nourrie par le dialogue entre les époques et embrassant pleinement la diversité des collections, les genres artistiques et les imaginaires. Au fil des salles, 5 thèmes se déploient successivement l’Histoire, le Portrait, le Corps, le Paysage, l’Image. Dans un mouvement de va-et-vient permanent, la collection d’art ancien, représentante d’une tradition académique qui privilégie l’Histoire comme sujet, prend de nouvelles significations au contact de la collection photographique, d’art vidéo ou d’art sonore, tandis que la collection d’art contemporain, composée d’œuvres d’artistes ayant participé à contester cet académisme pour promouvoir de nouvelles manières de représenter et de créer, retisse des liens parfois insoupçonnés avec les œuvres du passé.



Enfin, des artistes invités comme Christine Crozat, Jean-Pierre Formica, Katerina Jebb ou Julie Rousse, investissent des espaces emblématiques du musée avec des installations, photographies et œuvres sonores qui font écho aux collections… à l’image de la nymphe Écho, éprise de Narcisse dans l’ultime grand tableau de Jacques Réattu, qui sera restauré tout juste 200 ans après sa création et dévoilé pour la première fois au public depuis la seconde Guerre Mondiale



Jeudi 11 décembre à 18h30

Rencontre privilégiée avec Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition Gratuit, sur réservation uniquement, avant le mercredi 10 décembre au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr .

Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 58 reattu.reservation@ville-arles.fr

