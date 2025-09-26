Reaven en Concert à La Chapelle Argence REAVOLUTION TOUR Troyes

Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 20 Eur

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 23:30:00

2025-09-26

C’est à la Chapelle Argence qu’ils viendront vous présenter leur nouvel album (disponible en vente le soir du show), le Vendredi 26 Septembre 2025.

Un RDV à ne pas manquer !



>> REAVEN | Indie Rock



Après le succès de leur 3ème tournée européenne dans plus de 10 pays, une série de concerts enflammés dans les Balkans et une incroyable tournée au Japon, le groupe d’Indie Rock français Reaven est de retour en 2025 avec un événement immanquable le « Reavolution Tour » !



Ce concert sera aussi l’occasion pour eux de sortir en avant-première un EP extrait (édition limitée) de leur album “Reavolution”, rien que pour vous !! Cette date sonnera la présentation sur scène du nouvel opus !



Ce retour en France marque une nouvelle étape dans l’ascension du groupe, prêt à conquérir les scènes hexagonales avec des performances mêlant puissance sonore, mélodies accrocheuses et émotions brutes. Le « Reavolution Tour », c’est bien plus qu’une tournée c’est une invitation à faire partie d’un mouvement musical en pleine expansion.



>> (Première partie) JULES SOLITAIRE | Chanson française Folk & Marine



De Troyes à Saint-Malo, Jules Solitaire est un artiste aux multiples facettes qui parcourt les scènes depuis une décennie. Sa musique est un mélange de chanson française et d’un folk imprégné par l’imaginaire marin. Avec sa guitare, son harmonica et ses percussions, il donne vie à ses récits sur scène, invitant le public à un voyage authentique au cœur de ses histoires. .

Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est reavenmusic@gmail.com

