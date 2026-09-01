Rebecca and the Velvet Swing La Bernerie-en-Retz
vendredi 25 septembre 2026 · La Bernerie-en-Retz
Informations pratiques
La Bernerie-en-Retz
Rebecca and the Velvet Swing
Avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Et si, le temps d’une soirée, L’Orangerie de La Gressière prenait des airs de club new-yorkais des années 50 ? Rebecca and The Velvet Swing vous attend sur le dance floor au domaine de la gréssière à La Bernerie-en-retz.
Sur scène, cinq artistes feront revivre les standards emblématiques interprétés par Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Etta James et bien d’autres. Un répertoire vibrant, entre swing, sensualité et énergie, pour retrouver le goût des nuits où l’on venait autant écouter les musiciens que danser.
Que vous pratiquiez le swing ou la danse de salon, que vous soyez amoureux du jazz ou simplement curieux de vivre une expérience différente, la piste vous attend !
Aucun niveau requis : seulement l’envie de profiter, de bouger et de vous laisser porter par le live.
« Rébecca and the Velvet Swing » est un projet imaginé par le saxophoniste Marc Lubrano, qui a invité Rébecca à le rejoindre dans cette aventure. Entourés de trois musiciens, ils forment un band à l’esthétique vintage, mais résolument vivant et actuel.
LE BAND :
Saxophone : Marc Lubrano
Piano : Olivier Rousseau
Contrebasse : Kérassios Varipatis
Batterie : Jean-Paul Ferré
Chant Lead : Rébecca
Pratique:
Parking du château de la Gressière gratuit
Billetterie: https://www.helloasso.com/associations/blue-in-retz/evenements/rebecca-and-the-velvet-swing
Un bar sera ouvert pendant la soirée avec boissons et petite restauration. Ces consommations ne sont pas incluses dans le billet et resteront à la charge de chacun.
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Avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 06 contact@domaine-de-la-gressiere.com
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English :
What if, for one evening, L’Orangerie de La Gressière were to take on the atmosphere of a 1950s New York nightclub? Rebecca and The Velvet Swing are waiting for you on the dance floor at the Domaine de La Gressière in La Bernerie-en-Retz.
L’événement Rebecca and the Velvet Swing La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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