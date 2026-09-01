Rebecca and the Velvet Swing La Bernerie-en-Retz

Informations pratiques

La Bernerie-en-Retz

Rebecca and the Velvet Swing

Avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Et si, le temps d’une soirée, L’Orangerie de La Gressière prenait des airs de club new-yorkais des années 50 ? Rebecca and The Velvet Swing vous attend sur le dance floor au domaine de la gréssière à La Bernerie-en-retz.

Sur scène, cinq artistes feront revivre les standards emblématiques interprétés par Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Etta James et bien d’autres. Un répertoire vibrant, entre swing, sensualité et énergie, pour retrouver le goût des nuits où l’on venait autant écouter les musiciens que danser.

Que vous pratiquiez le swing ou la danse de salon, que vous soyez amoureux du jazz ou simplement curieux de vivre une expérience différente, la piste vous attend !

Aucun niveau requis : seulement l’envie de profiter, de bouger et de vous laisser porter par le live.

« Rébecca and the Velvet Swing » est un projet imaginé par le saxophoniste Marc Lubrano, qui a invité Rébecca à le rejoindre dans cette aventure. Entourés de trois musiciens, ils forment un band à l’esthétique vintage, mais résolument vivant et actuel.

LE BAND :

Saxophone : Marc Lubrano

Piano : Olivier Rousseau

Contrebasse : Kérassios Varipatis

Batterie : Jean-Paul Ferré

Chant Lead : Rébecca

Pratique:

Parking du château de la Gressière gratuit

Billetterie: https://www.helloasso.com/associations/blue-in-retz/evenements/rebecca-and-the-velvet-swing

Un bar sera ouvert pendant la soirée avec boissons et petite restauration. Ces consommations ne sont pas incluses dans le billet et resteront à la charge de chacun.



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Avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 06 contact@domaine-de-la-gressiere.com

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English :

What if, for one evening, L’Orangerie de La Gressière were to take on the atmosphere of a 1950s New York nightclub? Rebecca and The Velvet Swing are waiting for you on the dance floor at the Domaine de La Gressière in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Rebecca and the Velvet Swing La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic