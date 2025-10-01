Rebecca Dautremer Médiathèque Saulnières Le Mans

Rebecca Dautremer Médiathèque Saulnières Le Mans mercredi 1 octobre 2025.

Rebecca Dautremer

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 16:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Rencontre

Rebecca Dautremer, invitée d’honneur du festival et créatrice de l’affiche 2025, vient présenter son spectacle créé autour de son album “Une chose formidable”. Une autre manière de (re)découvrir son travail d’illustratrice et d’autrice. Et une parfaite occasion de vous convier à un échange avec elle.

15h Saulnières

À faire en famile .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rebecca Dautremer Le Mans a été mis à jour le 2025-08-11 par CDT72