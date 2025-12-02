Rebecca Roger Cruz, concert Rue Jean Monet Carhaix-Plouguer

Rebecca Roger Cruz, concert

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

2026-03-06 20:30:00

2026-03-06

Née à Caracas, la chanteuse et percussionniste Rebecca Roger Cruz déploie un paysage unique à la confluence des musiques anciennes, traditionnelles, collectives et improvisées. Percussions (afro) vénézuéliennes, rites ancestraux du Barlovento (au nord du Vénézuela), chanson populaire latino-américaine, répertoire baroque, lyrique, jazz, rock ou flamenco… Autant d’influences qui, sédimentées par une pratique-fleuve, donnent corps à sa singularité. Au delta de tout ce qui la constitue, entourée de quatre musiciens d’exception, Rebecca Roger Cruz dévoile aujourd’hui son premier album solo, après avoir déjà brillé au sein des groupes AA’IN, Parranda La Cruz ou MAAAR. De sa voix métamorphe, elle caracole de chants d’oiseaux en incantations poétiques imprégnées de réalisme magique, expérimentant avec les sources et les textures du son. Profondément liée aux éléments, la musicienne sur scène invite graines, cordes et bambous à sa transe percussive, orchestrant une cérémonie live d’où sourdent les forces de la nature. Frissons assurés !

Chant, percussions Rebecca Roger Cruz

Violon, chœurs Sylvain Rabourdin

Violoncelle, chœurs Léonore Grollemund

Contrebasse Léna Aubert

Percussions, chœurs, chant diphonique Juri Caneiro

Tout public.

Durée 1h30. .

