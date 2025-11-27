Rebecca Roger Cruz Le Théâtre municipal Rezé

Rebecca Roger Cruz Le Théâtre municipal Rezé jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 22:00

Gratuit : non 10€ à 24e

Percussions (afro) vénézuéliennes, rites ancestraux, chanson populaire latino-américaine, répertoire baroque, lyrique, jazz, rock ou flamenco… Au delta de tout ce qui la constitue, entourée de quatre musicien·nes d’exception, Rebecca Roger Cruz dévoile aujourd’hui son premier album solo, Río Abajo, après avoir déjà brillé au sein des groupes AA’IN, Parranda La Cruz ou MAAAR. Sur scène la musicienne ajoute graines, cordes et bambous à sa transe percussive, orchestrant une envoutante cérémonie live.

Le Théâtre municipal Rezé 44400

