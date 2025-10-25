Rebel Rebel / La nuit Rock 70’s SUPERSONIC Paris

Rebel Rebel / La nuit Rock 70's SUPERSONIC Paris samedi 25 octobre 2025.

Back to the 1970’s

Viens danser sur tes classic rock et les sons rock progressif hardrock glam psyché qui ont marqué les années 70’s !

Live Tribute à 1h d’Indal

DJ Set Rock 70’s d’Ed Bertram et Alex Croq Mac

Si tu aimes: David Bowie / Acdc / Led Zeppelin / Queen / Deep Purple / The Rolling Stones / Pink Floyd / Eagles / The Who / Iggy Pop / Lou Reed / T Rex / Dire Straits / The Police / Black Sabbath / Supertramp / Bob Dylan / Sex Pistols / Boston / Lynryd Skynyrd / Eric Clapton…

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://bit.ly/3xMsp0h

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

