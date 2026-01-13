Rebel Rebel / La nuit Rock 70’s SUPERSONIC Paris
Rebel Rebel / La nuit Rock 70’s SUPERSONIC Paris vendredi 27 mars 2026.
Back to the 1970’s
Viens danser sur tes classic rock et les sons rock progressif hardrock glam psyché qui ont marqué les années 70’s !
Live Tribute à 1h d’Indal
DJ Set Rock 70’s d’Ed Bertram et Alex Croq Mac
Si tu aimes: David Bowie / Acdc / Led Zeppelin / Queen / Deep Purple / The Rolling Stones / Pink Floyd / Eagles / The Who / Iggy Pop / Lou Reed / T Rex / Dire Straits / The Police / Black Sabbath / Supertramp / Bob Dylan / Sex Pistols / Boston / Lynryd Skynyrd / Eric Clapton…
Pour t’ambiancer dès maintenant : https://bit.ly/3xMsp0h
———————————
Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 27 mars 2026
de 23h00 à 06h00
payant
15 euros.
Tout public.
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire