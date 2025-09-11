Les Visites du Jeudi > Rebirth factory Saint-Lô
Les Visites du Jeudi > Rebirth factory Saint-Lô jeudi 11 septembre 2025.
Les Visites du Jeudi > Rebirth factory
Rue Henri Claudel Saint-Lô Manche
Début : 2025-09-11 11:00:00
2025-09-11
Venez découvrir les étapes de la fabrication d’un vélo à assistance électrique dans notre usine de Saint-Lô et nos savoir-faire uniques en Normandie ! .
Rue Henri Claudel Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 25 78
