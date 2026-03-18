Rebirth from within en Champagne Mutigny

Rebirth from within en Champagne

Loisium en Champagne Mutigny Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Rebirth from within, une retraite bien-être de trois jours au cœur des vignobles.Tout public

Rebirth from within, une retraite bien-être de trois jours au cœur des vignobles.

Jour 1 Arrivée & Lâcher-prise

La retraite commence par des rituels d’accueil en douceur, un travail conscient sur la respiration et la définition d’intentions personnelles. Méditation, expression créative et expérience œnologique en pleine conscience invitent à ralentir et à se reconnecter à soi. La journée s’achève par une relaxation guidée à la lumière des bougies, pour ancrer corps et esprit.

Jour 2 Énergie & Renouveau

Yoga, respiration et infusions revitalisantes insufflent une nouvelle énergie. Des ateliers autour du sommeil, de la longévité et de l’équilibre du système nerveux s’associent à des expériences en pleine nature, des promenades dans les vignes et des instants régénérants au spa. En soirée écriture introspective, dégustation de vins et voyage sonore immersif.

Jour 3 Intégration & Éclat intérieur

Mouvement, respiration et pratiques créatives intuitives favorisent clarté et intégration. Oracles artistiques, yoga du visage et cérémonie symbolique de lumière et de vin célèbrent la transformation et une vitalité renouvelée.

À propos de l’intervenante Bernadett Földi

Bernadett Földi est nutritionniste holistique diplômée, coach certifiée en santé et bien-être, biohacking coach, cheffe formée et art-thérapeute. Son approche associe science du bien-être, créativité et pleine conscience pour créer des retraites à la fois profondes et ancrées, intégrant nutrition, régulation du système nerveux et conscience émotionnelle.

Langues Français & Anglais

Niveau conversationnel Italien, Russe, Allemand .

Loisium en Champagne Mutigny 51160 Marne Grand Est reservation.champagne@loisium.com

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English : Rebirth from within en Champagne

Rebirth from within, a three-day wellness retreat in the heart of the vineyards.

L’événement Rebirth from within en Champagne Mutigny a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne