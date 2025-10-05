REBOOT TO BE ALIVE – LA NUIT Paris

Reboot to be Alive«Juste un déclic… et la magie reprend vie !” Chaque année Mister B, producteur de spectacle excentrique organise la soirée d’anthologie la plus attendue du Tout-Paris.Ses fêtes sont réputées: magiques, mythiques, féeriques. Celle de ce soir doit nécessairement être unique ! Il célèbre ses 40 ans ! Mais cette fois-ci rien ne se passe comme prévu ! Une fois n’est pas coutume, pour lui un seul objectif: enchanter et faire rêver ses invités.Pour cela, il doit trouver une solution en urgence absolue ! Va t-il relever le défi ? Pour le découvrir, plongez dès maintenant dans “Reboot to be Alive”, le show musical electro-disco qui va vous faire chanter, danser et vibrer ! Alors prêts pour appuyer sur “Reset” et faire briller vos facettes ?

LA NUIT 8 BOULEVARD DE LA MADELEINE 75009 Paris 75