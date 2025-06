REBOUND OPEN AIR – Au Parc des Bois Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 28 juin 2025

Un après-midi et une soirée sous le signe du Disco et de la House dans un cadre verdoyant et festif au bord de l’eau

REBOUND est de retour, et pour la première fois en format open air aux Gayeulles!

Line-up :

✦ Jankev

✦ Tom Arkay

✦ Savonnette

✦ Yann Polewka

PEACE, LOVE & REBOUND ❤️

Samedi 28 Juin – 17:00 – 23:00

Au Parc des Bois – Parc des Gayeulles

Gratuit

Début : 2025-06-28T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T23:00:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine