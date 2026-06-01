Recalibré – RENDEZ-VOUS AU JARDIN. Jardin historique de la cour et exposition : Voir / the sight / la vue – im rheingrün hofgarten., rheingrün hofg/art/en, Westhofen

Recalibré – RENDEZ-VOUS AU JARDIN. Jardin historique de la cour et exposition : Voir / the sight / la vue – im rheingrün hofgarten. 6 et 7 juin rheingrün hofg/art/en Landkreis Alzey-Worms

Des visites guidées du jardin, de la cour et de l’exposition peuvent être organisées. Les artistes sont présents. Entrée 7,50 € par personne, pour les groupes de 10 personnes ou plus une inscription est requise. Des boissons sont disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Voir / the sight / la vue – im rheingrünen Hofgarten. Intégré dans le atmosphère particulière du vignoble historique est une recalibration visuelle de la conception des espaces de jardin et de l’art moderne. L’architecture impressionnante de la cour, autrefois propriété bénédictine, raconte l’histoire – visible dans les murs anciens, les structures et les détails – dans ses nombreuses facettes.

La jardin plusieurs fois récompensé, ein Jardin baroque interprété de manière moderne, invite à recalibrer son regard : sur des plantations de plantes herbacées exceptionnelles, des compositions de couleurs finement assorties, d’anciens murs et des structures vives. La vision devient un acte conscient – une attention particulière est portée à l’art moderne : I. I. Leonhardt, sculpture et C. Schauder, peinture montrent de nouvelles œuvres. https://rheingruen.blogspot.com

rheingrün hofg/art/en Ohligstraße 3, 67593 Westhofen Westhofen 67593 Landkreis Alzey-Worms Rheinland-Pfalz https://rheingruen.blogspot.com https://www.instagram.com/rheingruenhofgarten/?hl=en [{« type »: « email », « value »: « leonhardt@rheinblau2.de »}] [{« link »: « https://rheingruen.blogspot.com »}] Ensemble historique, anciennement propriété bénédictine du monastère de Weissenburg en Alsace. Aujourd’hui jardin des artistes avec manifestations et exposition de sculptures de l’artiste Iris I. non accessible

Voir / the sight / la vue – im rheingrünen Hofgarten. Intégré dans l’atmosphère particulière du vignoble historique, le design des espaces de jardin et l’art moderne sont visuellement recalibrés.

rheingruen-hofgarten©Iris-Leonhardt