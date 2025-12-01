Recensement des vieux châtaigniers de la commune Rue de la Cité des fleurs Peillac

Recensement des vieux châtaigniers de la commune

Peillac Morbihan

2025-12-13 09:00:00

2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Une journée de repérage et de recensement en vue de régénérer ultérieurement, par une taille d’élagage sévère, les variétés locales. L’occasion de redonner une nouvelle jeunesse et de collecter des greffons. A la suite de cette journée, un élagage d’arbres sélectionnés pourrait être effectué par des élagueurs professionnels. .

Rue de la Cité des fleurs RDV parking salle polyvalente Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 81 42 18 16

