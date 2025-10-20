RECETTE DE BLE NOIR Ecomusée Rural de la Paquelais Vigneux-de-Bretagne
RECETTE DE BLE NOIR
Ecomusée Rural de la Paquelais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – – 9 EUR
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20 16:00:00
2025-10-20
Apprentissage et réalisation de galettes de blé noir
Durant ce stage les participants découvrent les ingrédients, élaborent la recette complète de pâtons à galette puis vont tourner les galettes sur les traditionnels bilig en fonte.
Chacun repart avec la promesse d’ un savoir-faire ancestrale et sa production de galette
Réservation obligatoire 02 40 57 14 51 .
Ecomusée Rural de la Paquelais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com
English :
Learning and making buckwheat pancakes
German :
Lernen und Herstellen von Buchweizenfladen
Italiano :
Imparare a fare le torte di grano saraceno
Espanol :
Aprende a hacer pasteles de trigo sarraceno
