RECETTE DE BLE NOIR Ecomusée Rural de la Paquelais Vigneux-de-Bretagne

RECETTE DE BLE NOIR Ecomusée Rural de la Paquelais Vigneux-de-Bretagne lundi 20 octobre 2025.

RECETTE DE BLE NOIR

Ecomusée Rural de la Paquelais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 16:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Apprentissage et réalisation de galettes de blé noir

Durant ce stage les participants découvrent les ingrédients, élaborent la recette complète de pâtons à galette puis vont tourner les galettes sur les traditionnels bilig en fonte.

Chacun repart avec la promesse d’ un savoir-faire ancestrale et sa production de galette

Réservation obligatoire 02 40 57 14 51 .

Ecomusée Rural de la Paquelais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

English :

Learning and making buckwheat pancakes

German :

Lernen und Herstellen von Buchweizenfladen

Italiano :

Imparare a fare le torte di grano saraceno

Espanol :

Aprende a hacer pasteles de trigo sarraceno

L’événement RECETTE DE BLE NOIR Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-10-10 par Point d’accueil Sucé sur Erdre