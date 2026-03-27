Recettes de Printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Recettes de Printemps

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Durant cet atelier, nous réaliserons des recettes amusantes sur le thème du printempsl! Pensez à venir avec une boîte pour ramener les gourmandises à la maison.

A partir de 2 ans si accompagné.e, à partir de 3 ans seul.e, convient aussi très bien aux ados.

Les adultes peuvent aussi participer avec les enfants> réserver une place au tarif adulte .

Réservation via le site de l’atelier

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Recettes de Printemps

L’événement Recettes de Printemps Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer