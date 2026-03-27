Recettes de Printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Recettes de Printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mercredi 1 avril 2026.
Recettes de Printemps
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Durant cet atelier, nous réaliserons des recettes amusantes sur le thème du printempsl! Pensez à venir avec une boîte pour ramener les gourmandises à la maison.
A partir de 2 ans si accompagné.e, à partir de 3 ans seul.e, convient aussi très bien aux ados.
Les adultes peuvent aussi participer avec les enfants> réserver une place au tarif adulte .
Réservation via le site de l’atelier
www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Recettes de Printemps
L’événement Recettes de Printemps Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer
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