Informations pratiques

Montargis

Recettes délicieuses et criminelles d’Agatha Christie

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Recettes délicieuses et criminelles d’Agatha Christie

Anne Martinetti, autrice passionnée de cuisine, s’est penchée avec succès sur les péchés gourmands d’écrivains. Reconnue comme une spécialiste internationale d’Agatha Christie, elle a publié notamment Crèmes & châtiments, consacré à la romancière célèbre et gourmande qui aimait la vie et les bonnes choses. Au cours de cet atelier, vous aurez l’opportunité de mettre la main à la pâte en réalisant une succulente recette et d’écouter des anecdotes tout aussi savoureuses sur la reine du crime. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Agatha Christie’s Delicious and Murderous Recipes

L’événement Recettes délicieuses et criminelles d’Agatha Christie Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS