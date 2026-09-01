Recettes délicieuses et criminelles d’Agatha Christie Montargis
samedi 26 septembre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Recettes délicieuses et criminelles d’Agatha Christie
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Recettes délicieuses et criminelles d’Agatha Christie
Anne Martinetti, autrice passionnée de cuisine, s’est penchée avec succès sur les péchés gourmands d’écrivains. Reconnue comme une spécialiste internationale d’Agatha Christie, elle a publié notamment Crèmes & châtiments, consacré à la romancière célèbre et gourmande qui aimait la vie et les bonnes choses. Au cours de cet atelier, vous aurez l’opportunité de mettre la main à la pâte en réalisant une succulente recette et d’écouter des anecdotes tout aussi savoureuses sur la reine du crime. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Agatha Christie’s Delicious and Murderous Recipes
L’événement Recettes délicieuses et criminelles d’Agatha Christie Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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