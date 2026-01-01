Recettes hiver Chez Tatie Granville

Recettes hiver

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:30:00

fin : 2026-01-21 12:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Durant cet atelier, nous réaliserons des recettes amusantes sur le thème de l’hiverl! Pensez à venir avec une boîte pour ramener les gourmandises à la maison. .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Recettes hiver

L’événement Recettes hiver Granville a été mis à jour le 2026-01-15 par OTGTM BIT Granville