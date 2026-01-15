Recettes hiver Chez Tatie Granville
Recettes hiver
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2026-02-20 10:30:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
Durant cet atelier, nous réaliserons des recettes amusantes sur le thème de l’hiverl! Pensez à venir avec une boîte pour ramener les gourmandises à la maison. .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
