Recherche aide aux Ecuries Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 5 janvier – 31 décembre 2026

Recherche aide aux Ecuries du Dropt dès janvier 2026

Recherche aide aux Ecuries du Dropt dès janvier 2026

En échange:

Logement gratuit pour 1 cheval (pré) et son/sa cavalier-ère (studio) avec cours de saut ou dressage inclus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-05T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-31T16:00:00.000+01:00

1

0617790504 lesecuriesdudropt001@gmail.com https://lesecuriesdudropt.fr

Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

