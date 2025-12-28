Recherche aide aux Ecuries, Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt
Recherche aide aux Ecuries, Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt lundi 5 janvier 2026.
Recherche aide aux Ecuries Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 5 janvier – 31 décembre 2026
Recherche aide aux Ecuries du Dropt dès janvier 2026
Recherche aide aux Ecuries du Dropt dès janvier 2026
En échange:
Logement gratuit pour 1 cheval (pré) et son/sa cavalier-ère (studio) avec cours de saut ou dressage inclus.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-05T08:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-31T16:00:00.000+01:00
1
0617790504 lesecuriesdudropt001@gmail.com https://lesecuriesdudropt.fr
Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne