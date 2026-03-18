Recherche de minéraux en carrière Musée Wolframines Échassières
Recherche de minéraux en carrière Musée Wolframines Échassières vendredi 17 juillet 2026.
Recherche de minéraux en carrière
Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-21 2026-08-28
Une occasion unique de découvrir les merveilles minéralogiques de la Bosse !
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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr
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English :
A unique opportunity to discover the mineralogical wonders of La Bosse!
L’événement Recherche de minéraux en carrière Échassières a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule