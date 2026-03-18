Recherche de minéraux en carrière Musée Wolframines Échassières

Recherche de minéraux en carrière

Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-21 2026-08-28

Une occasion unique de découvrir les merveilles minéralogiques de la Bosse !

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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr

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English :

A unique opportunity to discover the mineralogical wonders of La Bosse!

L’événement Recherche de minéraux en carrière Échassières a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule