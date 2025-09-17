Recherche d’emploi, Reconversion ? Vous avez pensé à l’INDUSTRIE ? Agence RENNES OUEST Rennes

Recherche d’emploi, Reconversion ? Vous avez pensé à l’INDUSTRIE ? Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 17 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Le secteur de l’industrie vous intrigue et vous vous demandez s’il est fait pour vous ? Vous n’avez pas encore d’expérience dans ce domaine mais vous souhaitez découvrir les nombreuses opportunités qu’il offre ? Ou au contraire vous êtes expérimentés et avez besoin d’un coup de pouce pour retrouver un emploi ?Ne manquez pas cette occasion unique !Rendez-vous à votre agence France Travail Rennes Ouest, située Parc Monier, 167 Route de Lorient à Rennes pour participer à cet événement.

Durant la matinée, vous serez amené à faire des exercices pour mettre en valeurs vos compétences utiles dans le secteurs de l’industrie.Votre présence est requise à partir de 08h45 pour démarrer la réunion à l’heure. Prévoyez la matinée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-17T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-17T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/488948

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine